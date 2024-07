“Kundgebung für Kunstfreiheit“ Publikum in Saarbrücken ruft: „Streichert-Clivot muss gehen“

Die saarländische Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) ist aus Sicht der Künstlerin Candice Breitz, deren Ausstellung in der Modernen Galerie im November 2023 mit ausdrücklicher Billigung der Ministerin abgesagt wurde, eine „dreiste Heuchlerin“, und „uverschämte“ Lügnerin. Diese Begriffe fielen im lange Redebeitrag von Breitz während der „Kundgebung für die Kunstfreiheit“ am 20. Juli vor der Modernen Galerie in Saarbrücken.