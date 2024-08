Staatstheater Saarbrücken So tickt der neue Intendant Michael Schulz – und so viele Mitarbeiter bringt er mit

Der Neue, der ab der Saison 2025/2026 das Saarländische Staatstheater leiten wird, bringt nicht nur sehr viel Erfahrung und einen guten Ruf mit ins Saarland, sondern auch Humor. Bei seiner Vorstellung im „Saarfoyer“ des Staatstheaters sagte Michael Schulz (58) in Richtung des noch-amtierenden Bodo Busse, der Chef der Staatsoper Hannover wird: „Ich habe mich dort extra nicht beworben, damit du hingehen kannst.“ Aber was zog ihn, Schulz, den best beleumundeten und offensichtlich höchst beliebten Generalintendanten des Musiktheaters im Revier (MiR) von Gelsenkirchen ins Saarland, wo er zunächst nur fünf Jahre lang einen sicheren Job hat?