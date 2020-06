Der Spielplan des Saarländischen Staatstheaters : Was für ein Theater-Abenteuer!

Szene aus der "Amadeus"-Produktion des Saarländischen Staatstheaters mit Bernd Geiling (Antonio als Salieri ( Mitte). Die Produktion wird wieder in den neuen Spielplan aufgenommen. Foto: Martin Kaufhold, Saarländisches Staatstheater/Martin Kaufhold

Saarbrücken Welche Stücke spielt das Saarländische Staatstheater ab dem 5. September? Die Spielzeit-Planung reicht nur bis Dezember.

147 Seiten stark war das letzte Spielzeitheft des Saarländischen Staatstheaters, 34 Produktionen waren versammelt. Und jetzt? 16 Produktionen auf 39 Seiten, wie klingt das? Nach Schmalspur-Theater? Das wäre voreilig. Denn bei dem heute im Saarbrücker Staatstheater vorgestellten Saison-Spielplan 2020/21 handelt es sich nicht um die übliche Gesamtvorschau, sondern um eine vorläufige „Spielplanübersicht“ nur für die erste Spielzeithälfte bis Ende des Jahres. Aufgeführt werden nur Premieren zwischen September und Dezember, denn ab 1. Januar 2021 will das SST wieder „in den Normalbetrieb“ wechseln. Was für eine großartige Botschaft. Lässt die Corona-Pandemie es zu, wechselt das SST also nach vier Monaten schon wieder auf Vollmodus, dann werden die Besetzungsgrößen wie auch die Platzkapazität umgestellt und weitere Normal-Produktionen werden eingespeist. Ein „atmender“ Corona-Spielplan ist das also.

Sieht man das Glas nun halbvoll oder halbleer? Womöglich lässt sich die Antwort nur Sparten-abhängig geben. Musiktheaterfans, die sich im Saarländischen Staatstheater vorrangig für saftige Opern interessieren, die sich auf gewaltige Chorgesänge und machtvollen Orchester-Sound freuen, dürften bei der Lektüre der Übersicht tiefst frustriert sein. Eine einzige große Oper, Verdis „Il Trovatore“, steht auf dem Programm, und dann auch noch „in einer Kammerorchesterfassung“. Außerdem noch eine eher experimentelle Uraufführung (Bouches les Rouges) und zwei Stücke der leichteren Muse: Das Musical „Hair“ und eine trashige Version der Operette „Das weiße Rössl“, die 1994 in der Berliner „Bar jeder Vernunft“ Kult wurde. Auch Ballett-Liebhaber müssen sich wegen der Corona-Einschränkungen auf „kleine Formationen“ einstellen, wie es im Spielplanheft heißt. Immerhin choreografiert Ballettchef Stijn Celis die beiden Uraufführungen selbst, eine davon, „Sound & Vision“, reflektiert die Empfindungen der Balletttänzer während der strengen Corona-Phase, als harte Ausgangsbeschränkungen galten.

Lesen Sie auch Kommentar : Saarbrücker Bühne klug mit halber Fahrt voraus

Womöglich haben es Schauspielfans am leichtesten, sich zu arrangieren, denn mit neun Produktionen fällt das Angebot für sie weit weniger reduziert aus als befürchtet. Vor allem aber bewegt es sich weit jenseits ausgetrampelter Klassiker-Pfade. Davon zeugen Titel wie „Glück. Ein Abend mit sieben Gewinnern und den besten Momenten in Zeitlupe“, „Gespräch mit einer Stripperin“ oder „Eine kurze Chronik des künftigen China“. Nur Ibsens Selbstbestimmungs-Drama „Nora“ und das Boulevard-Schmankerl „Trüffel Trüffel“ von Labiche fallen ins Fach Bewährtes. Beides sind übrigens Stücke, die in der wegen Corona abgebrochenen Spielzeit nicht mehr gezeigt werden konnten und deshalb nun in der nächsten Saison landen. In welcher theatralischen Form?

Voraussichtlich werden die Zuschauer diese Frage in jede Aufführung, nicht nur in die der Sparte Schauspiel, mitnehmen. Was gespielt wird, scheint weniger wichtig als das Wie, das Künstlerische dürfte für die Besucher immenses Gewicht gewinnen.

Die Theater-Führungskräfte wiederum sind auf den sozialen Resonanzraum Theater unter neuen Bedingungen gespannt. Schauspieldirektorin Bettina Bruinier, Chefdramaturg Host Busch und Sparte4-Leiter Thorsten Köhler fragen sich, ob es dank deutlich kleinerer Zuschauerzahlen mehr Unmittelbarkeit und mehr Gemeinschaftsgefühl geben, vielleicht sogar ein „neues Schauen, ein neues Zu-Hören“? „Was für ein Abenteuer!“ steht denn auch über dem Schauspiel-Kapitel im neuen Spielzeitheft, das der Saarbrücker Zeitung vorlag, bevor die Präsentation im Staatstheater begann. Intendant Bodo Busse drückt das so aus: „Durch Kleinere Besetzungen der Ensembles und des Staatsorchesters sowie angepasste Spielweisen können viele neue Formen der Repräsentation und des Austausches erprobt werden, denn das Theater ist immer ein Laboratorium für neue, kreative Ideen.“ Ungewohnte Erlebnisse sind wahrlich garantiert, umfangreiche „Corona-Infos und Tipps“ finden sich im Kleingedruckten der Spielplanübersicht. Einige Neuregelungen seien hier genannt: Einlass ist nicht mehr 60 Minuten vor Spielbeginn, sondern 30 Minuten vorher. Auch verlässt man den Theatersaal zukünftig reihenweise, auf Anweisung des Saalpersonals. Einen Garderobenservice gibt es nicht mehr. Es herrscht Mund-Nasen-Schutzpflicht, allerdings nur, bis man Platz genommen hat. Nebeneinander sitzen dürfen nur Menschen aus zwei verschiedenen Haushalten, beim Kartenkauf muss man seine Daten hinterlassen.

Fazit? Wann je in den vergangenen Jahren hätte man einem Saisonstart mit einer derart „prickelnden“ Laune entgegen gewartet: ein bisschen aufgeregt und mit ganz viel Neugierde?

Hier die Premieren und Uraufführungen in der Gesamtübersicht: