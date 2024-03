Candice Breitz zum Museumsstreit im Saarland Das hat das Saarland nicht verdient!

Glaubt irgendjemand – außer Streichert-Clivot ernsthaft –, dass die geschmacklose Verleumdungskampagne der Ministerin gegen mich in den letzten Monaten dazu beigetragen hat, das Leben von Jüd*innen sicherer zu machen? Was für eine Leistung der so selbstgerechten Ministerin, mich innerhalb weniger als 48 Stunden als Antisemitin zu entlarven, wo ich doch seit über fünfzig Jahren in der jüdischen Gemeinschaft fest verankert bin und respektiert werde. Aus welchem Grund auch immer waren die jüdischen Menschen um mich herum bisher zu naiv, um zu erkennen, was für eine Judenhasserin ich bin. Ihnen fehlt ganz eindeutig Streichert-Clivots feines Gespür und Sachverstand in solchen Dingen. Was haben sich das Jüdische Museum in New York, das Jüdische Museum in Berlin, das Contemporary Jewish Museum in San Francisco und das Centre for Contemporary Art in Tel Aviv nur gedacht, als sie dieses Monster einluden, in ihren Räumlichkeiten auszustellen? Auch die beiden in jüdischem Besitz befindlichen Galerien, die meine Arbeiten in den letzten zehn Jahren vertreten haben, waren offensichtlich ahnungslos, mit wem sie es da zu tun haben. Beide Galerien bestehen darauf, mich weiterhin zu vertreten, selbst nach Streichert-Clivots Denunziationskampagne. Nur wenige Tage vor der Absage meiner Ausstellung stand ich auf einem Podium in Oslo und hielt die Keynote Rede für ein Symposium mit dem Titel „Exploring Art and Perpetrator Memory“. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Erinnerung an den Holocaust. Das Symposium wurde von drei Holocaust-Gedenkstätten organisiert, die sich jeweils auf dem Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers befinden (dem Erinneringscentrum Kamp Westerbork in den Niederlanden, der Gedenkstätte Bergen-Belsen in Deutschland und dem Falstad Centre in Norwegen). Aber was wissen solche Einrichtungen und Experten schon über Antisemitismus? Bis Streichert-Clivot auftauchte, war offenbar Tausenden von ahnungslosen und unaufmerksamen Jüd*innen, Israelis und Holocaust-Expert*innen die ominöse Bedrohung, die von meiner Person ausgeht, entgangen.