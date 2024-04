Neues Nimsgern-Musical Rock me Amadeus à la Nimsgern

München/Saarbrücken · Märchen konnte der saarländische Musical-Komponist Frank Nimsgern immer schon gut; man denke nur an sein Rock-Schneewittchen „SnoWhite“. Doch jetzt hat er sich in München an das berühmteste Märchen der Oper überhaupt gewagt; die „Zauberflöte“ wird zum Musical. Und man höre und staune: Es funktioniert.

13.04.2024 , 06:00 Uhr

Ein neues Musical? Ja, und doch kommt einem das optisch sehr bekannt vor; so könnte auch eine „Zauberflöte“ - als Oper, nicht als Musical – in irgendeinem Theater aussehen. Benjamin Sahlers Inszenierung von „Zauberflöte - das Musical“ wirkt überraschend konservativ. Hier mit Katja Berg als Königin der Nach (oben) und Christian Schöne als Sarastro. Foto: Michael Böhmländer/Boehmlaender Michael

Von Oliver Schwambach Mitglied der Chefredaktion/Reporterchef