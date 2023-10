Konzert in Saarbrücken 30 Songs, aber nur 1300 Gäste — So feierten die Prinzen in der Saarlandhalle ihr Jubiläum

Saarbrücken · Die Prinzen wollten ihr Jubiläum in der großen Halle feiern. Doch am Donnerstag kamen nur 1300 Fans zum Konzert in die Saarlandhalle.

20.10.2023, 16:38 Uhr

18 Bilder 30 Songs, aber nur 1300 Gäste — So feierten die Prinzen in der Saarlandhalle ihr Jubiläum 18 Bilder Foto: Marko Völke

Von Marko Völke