Neustart nach Corona-Zwangspause : So feiert das Carreau in Forbach die Rückkehr seines Publikums

Der leere Saal im Forbacher Carreau: Ein Bild, das der Vergangenheit angehört, hofft Direktor Grégory Cauvin. Nach den Einschränkungen in der Pandemie kann jetzt wieder mit Publikum gespielt werden. Foto: Iseult Clauzier/ Le Carreau

Forbach Zirkus in Frankreich und in Deutschland: Das sind oft zwei völlig verschiedene Welten. Wie man nun bei der Saisoneröffnung im Carreau in Forbach erleben konnte. Wo endlich wieder mit Publikum gespielt wird.