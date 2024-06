Fans verteidigen Metal-Musiker So war das Konzert der umstrittenen russischen Band in der Garage in Saarbrücken

Es hätte ein ganz normales Heavy-Metal-Konzert in der Saarbrücker Garage werden können: Dröhnende Gitarren, ein dumpf bollerndes Schlagzeug und ein brünstig röhrender Sänger auf der Bühne; dazu 1000 überwiegend tätowierte Fans in schwarzen T-Shirts, die in der Mitte des Saals einen Moshpit bilden fürs ganz wilde Herumzucken. Und im Prinzip war das auch so beim Auftritt der russischen Band Slaughter to Prevail. Allerdings hatte es vorher einen Ruf nach einem Verbot des Konzerts gegeben, ausgehend von der Linksjugend Saar (wir berichteten).