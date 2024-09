Sitzungsprotokolle im Landtag offengelegt Breitz-Affäre: „Entweder absoluter Dilettantismus – oder es gibt es etwas zu verbergen“

Die große Aufklärung? Am Freitag hat die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz (SSK) im Kulturausschuss des Landtages die Protokolle jener Kuratoriumssitzungen offengelegt, die mit der Absage der Ausstellung der jüdischen Künstlerin Candice Breitz in Zusammenhang stehen (wir berichteten mehrfach). Der Vorwurf steht im Raum, die saarländische Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), zugleich Vorsitzende des Stiftungskuratoriums, habe die damalige Museumsleiterin und Stiftungsvorständin Andrea Jahn zur Absage gedrängt und damit in deren Programmhoheit eingegriffen.