Silvester-Wissen zum Angeben : Glücksschwein, Schornsteinfeger, „guter Rutsch“: Woher das alles kommt

Beliebte Neujahrs-Präsente: Schornsteinfeger gelten in unseren Breiten als Glücksbringer. Foto: dpa/dpaweb/Z1006 Matthias Hiekel

Saarbrücken Das große Fest zum Jahresende heißt erst seit dem 16. Jahrhundert Silvester. Damals wie heute ist der Start in ein neues Jahr mit viel Aberglauben verbunden. Unsere Zeitung erklärt die bekanntesten Bräuche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bald kräftiges Glockengeläut, bunte Leuchtraketen, krachende Böller und knallende Sektkorken - und diesmal fast alles ohne Corona-Auflagen wie Mund-Nasen-Maske oder Impfnachweis: Silvester und Neujahr stehen vor der Tür. „Guten Rutsch“ wünschen sich die Menschen schon seit Tagen wieder gegenseitig und dann ab heiß ersehntem Glockenschlag um Mitternacht ein „Frohes neues Jahr“. Doch woher kommt die Formulierung „Guter Rutsch“ eigentlich und wie lange darf man sich laut Knigge-Regeln überhaupt ein „Frohes Neues Jahr“ wünschen? Wir erklären die Bräuche samt der Frage: Und wer hat Silvester erfunden?

„Guten Rutsch“ hat nichts mit dem Wetter zu tun

Zunächst mal zu dem in deutschsprachigen Ländern sehr beliebten „Guten Rutsch“: Da streiten sich die Sprachwissenschaftler und andere Experten noch, wo die Formulierung genau herkommt. Die meisten vermuten einen Ursprung im Hebräischen und Jiddischen (Rosch bedeutet hier Anfang oder Beginn).

Doch verweist der Duden als deutsches Wörterbuch auch auf eine mögliche, weit spätere umgangssprachliche Erklärung wie eine gute Reise oder Fahrt ins neue Jahr. Auf keinen Fall hat der meist gebrauchte Silvesterwunsch aber etwas mit der aktuellen Wetterlage zu tun, ob eisglatt oder fast frühlingshaft warm wie diesmal um Weihnachten.

Foto: dpa/Uwe Anspach 34 Bilder Das Saarland: Die Bilder des Jahres 2022

Silvester kommt aus dem Lateinischen

Silvester, der letzte Tag im Jahr, ist entgegen manch landläufiger Meinung kein von Arbeitspflicht völlig befreiter gesetzlicher Feiertag. Er steht in seiner Beliebtheit aber den anderen großen Festen Ostern und Weihnachten kaum etwas nach. Die Bezeichnung Silvester kommt aus dem Lateinischen. Es ist ein männlicher Vorname und bedeutet so viel wie „Waldbewohner“.

Glaubt man dem kirchlichen Internetportal katholisch.de lebte der erste Heilige mit diesem Namen als Silvester I. zu Beginn des 4. Jahrhunderts. Er ging als einer der bekanntesten Päpste der katholischen Kirche in die Geschichte ein und starb im Jahr 335 zufällig am 31. Dezember. Um ihn als ehemaliges Oberhaupt der katholischen Kirche ranken sich viele, teils später widerlegte Legenden um gute Taten wie die Heilung von Schwerkranken.

Todestag von Papst Silvester I.

Seinen Namen Silvester hat das beliebte Jahresendfest laut Online-Lexikon Wikipedia allerdings erst seit dem 16. Jahrhundert, denn 1582 wurde der letzte Tag des Jahres vom heutigen Heiligabend auf den 31. Dezember verlegt, den Todestag von Papst Silvester I.

An Silvester hat auf jeden Fall auch der Aberglaube Hochkonjunktur: Die Menschen hoffen und bangen, was die nächsten 365 Tage ihnen wohl bringen mögen, wobei Frieden, Gesundheit und ein Ende der inflationären Preissteigerungen ganz oben auf der Wunschliste aller stehen dürften. So soll das alleine im kleinen Saarland traditionell auf mehr als eine Million Euro veranschlagte Silvesterfeuerwerk nach altem Volksglauben wieder alle bösen Geister vertreiben. Auch wenn sich Kirchen, Umwelt- und karitative Einrichtungen oftmals lieber „Brot statt Böller“ für Arme wünschten.

Glücksbringer Schornsteinfeger

Als beliebteste Glücksbringer für das neue Jahr gelten immer noch die Schornsteinfeger in klassischer schwarzer Arbeitsmontur mit golden schimmernden Knöpfen. In früheren Jahren, so erklärt der saarländische Volkskundler Gunter Altenkirch, konnten sich nur die reichen Leute so einen schwarzen Mann leisten, der ihren rußgeschwärzten Kamin säuberte und oft am letzten Tag des Jahres dann auch die Rechnung dafür präsentierte.

Und das heute oft aus Marzipan daherkommende Glücksschweinchen erklärt Altenkirch mit seiner Symbolik so: „Das Schwein braucht kein besonderes Futter, ist schon nach sechs Monaten schlachtreif und so nutzbar für den Menschen.“ Statt wie früher einen kupfernen Glückspfennig zum Start in Reichtum trägt es heute allerdings oft eher ein Hufeisen oder Kleeblatt als einen Euro-Cent im zweilöchrigen Rüssel. Andere frühere, regional aber oft auch unterschiedliche Silvesterbräuche wie das Bleigießen, Sauerkraut- oder Blutwurstessen befinden sich dagegen immer mehr auf dem Rückzug. Heute heißt es eher: Lecker essen und feiern an Silvester - ob zu Hause oder draußen auf Partys und Gastronomie-Offerten.

Seit 150 Jahren einheitliche Uhrzeit

Erst seit knapp 150 Jahren begrüßt man übrigens in Deutschland in der Silvesternacht um 00.00 Uhr das neue Jahr, einheitlich zur selben Uhrzeit, die 1883 von Wissenschaftlern der Internationalen Geodätischen Assoziation als „Weltzeit“ berechnet wurde. Bis dato richtete sich die Zeit mehr nach dem örtlichen Sonnenstand. Zeitenwende damals wie heute hin oder her: Das Silvesterfeuerwerk sorgt auch alljährlich für den höchsten täglichen Feinstaub-Schadstoffausstoß im Jahr, wie das Umweltbundesamt und seine Saarbrücker Messstationen schon früher feststellten.