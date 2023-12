Konzert mit „Chorwurm“ Beliebte Klassiker zaubern Weihnachtsatmosphäre

Das über dreistündige Programm zeichnete sich durch warmherzigen Gesang und eine zurückhaltende instrumentale Untermalung aus. Songs wie „The Prayer“, ein emotionales Werk in englischer und italienischer Sprache, passten genau in die Weihnachtszeit. Aber auch die Klassiker „Hymn“ und „We are the world“, die ursprünglich gar nicht zu diesem Zwecke komponiert wurden, durften ebenso wenig fehlen wie die Weihnachts-Klassiker „Last Christmas“ und „All I want for Christmas“. Letzterer Hit von Mariah Carrey führt auch 2023 gerade wieder die Charts an. Bei vielen Balladen zückten die Zuhörer ihre I-Phones und verwandelten die Saarbrücker Congresshalle in ein funkelndes Lichtermeer.