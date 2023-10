Deutscher Buchpreis 2023 Abschied an einen Unbekannten

Ein Roman, der es in schwarzem Cover mit neonpinker Schrift schafft, lässige Sprache mit Ernsthaftigkeit, Vergangenes mit Gegenwärtigem zu verbinden. Und zwar so direkt und so ironisch und humorvoll, dass die Schwere des Themas eine Leichtigkeit bekommt, die einem die Realität schmerzhaft vor Augen führt und doch erträglich macht. „Vatermal“ erzählt auf ungeschönte Art und Weise vom Erwachsenwerden in einer post­migrantischen Gesellschaft. Öziri hat mit seinem Roman sein Theaterstück „Get deutsch or die tryin‘“ gemeinsam mit vielen Stärken des Theaters tragisch-schön neuverpackt. Ein Roman, bei dem man am Ende der letzten Seite weiß, dass das jetzt das Ende ist, aber trotzdem nochmal umblättert.