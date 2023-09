Jury mit Michael Bully Herbig Diese acht Filme sind für den Neunkircher Günter Rohrbach Filmpreis nominiert

Diese acht Filme werden nun der Jury unter dem Vorsitz von Filmemacher Michael Bully Herbig („Der Schuh des Manitu“, „Tausend Zeilen“) vorgelegt, die die Finalisten auswählen wird. Die Preisverleihung findet am 3. November in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen statt; zusätzlich zum Hauptpreis mit einer Preissumme von 10 000 Euro werden vier weitere Auszeichnungen vergeben: Der Preis für den besten Darsteller/beste Darstellerin in Höhe von insgesamt 5 000 Euro und drei Sonderpreise in Höhe von 2500 Euro, 3500 Euro und 5000 Euro.