Neues Album von Ian Melrose : Die große Folk-Gelassenheit

Saarbrücken Das siebte Album von Folkmusiker Ian Melrose heißt passenderweise „Seven“ – und ist eine schöne Arbeit.

Sportsleute an den Gitarrensaiten gibt es nun wahrlich genug: Wohltuend ist da geradezu eine Erscheinung wie der Folkmusikus Ian Melrose, der spektakuläre Griffbrett-Rasereien nicht nötig hat. „Seven" nennt der von Berlin aus wirkende gebürtige Schotte seine aktuelle CD, weil sie seine siebte ist und die Erfahrungen von sieben Jahren widerspiegelt – und da obwaltet ausnahmslos Gelassenheit und Souveränität. Ian Melrose ist auch nicht vom Drang besessen, das Gitarristen-Biotop rund um die Fingerstyle-Zunft auf Biegen und Brechen mit Eigenkreationen bereichern zu müssen, die in diesem Genre leider häufig wenig gehaltvoll ausfallen.

Sogar Deep Purple

Nein, neben einigen wenigen Melrose-Originalen zupft der Altmeister, der obendrein ein paar Zeilen singt, hier allerlei Folklore-Standards à la „Danny Boy", Gospeliges wie „Swing low, sweet Chariot", den Musical-Evergreen „Over the rainbow", ein paar Klassik-Noten und gar den Deep-Purple-Oldie „Smoke on the Water" – und das alles mit strahlendem und kräftigem Ton der Akustikgitarre und mit eben jener unverwechselbaren Melrose-Note. Kein weltbewegendes Album, aber ein ausdrucksstarkes und schlichtweg schönes.