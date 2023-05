Festival „erLesen!“ Büchersalon im KuBa:

Saarbrücken · Was darf’s denn sein? Ein Struwwelpeter auf Straßburger Platt oder ein polyglotter Kleiner Prinz? Von Romanen und Krimis über Biografien, Erzählungen und Lyrik bis zu Bildbänden und Sachliteratur bot der zweite Büchersalon des Literaturfestivals „erLesen“ am Wochenende alles, was das Leserherz begehrt.

08.05.2023, 11:59 Uhr

Der Stand von Stefan Wirtz vom St. Ingberter Conte-Verlag. Foto: Kerstin Krämer

Von Kerstin Krämer