Im Centre Pompidou Ausstellung in Metz: Suzanne Valadon brach Tabus mit Männerakten

„Zu Lebzeiten war sie ein Star“, sagt Chiara Parisi, Direktorin des Centre Pompidou Metz, die das Kuratieren in diesem Fall zu Chefinnensache machte und der Künstlerin zu dem Platz in der Kunstgeschichte verhelfen will, der ihr gebührt. Für eine Karriere begann Valadons Start ins Leben denkbar ungünstig: in einem Provinzdorf bei Limoges, Vater unbekannt – als Tochter einer Wäscherin, die in Paris, auf dem Montmartre, bessere Chancen sieht. Statt Schule heißt es für Marie-Clémentine mitverdienen. Nach einem kurzen Versuch als Zirkusartistin beginnt sie schon mit 15 Jahren für die Maler der Bohème und Avantgarde Modell zu sitzen.