Autor liest in Saarbrücken Schriftsteller Gerbrand Bakker: „Ich liebe offene Enden“

Seine Romane wurden in 33 Sprachen übersetzt. Mit „Oben ist es still“ gelang Gerbrand Bakker 2008 der literarische Durchbruch. Auch als Gärtner und Eisschnelllauftrainer machte der niederländische Erfolgsautor eine gute Figur. Am Dienstag liest er aus seinem just erschienenen Roman „Der Sohn des Friseurs“ in Saarbrücken. Wir sprachen vorab mit Bakker, der in Amsterdam und der Eifel lebt.