Wann kommt die Frage zu Loriot? Johann von Bülow: „Man selbst ist sein härtester Gegner“

Aus dem Kino kennt man Schauspieler Johann von Bülow aus Filmen wie „Im Labyrinth des Schweigens“, „Elser“ und „Frantz“ von François Ozon; im Fernsehen ist der Münchner sehr oft zu sehen, unter anderem in einigen „Tatorten“, in „Mord mit Aussicht“ und der vielgelobten Krimi-Reihe „Herr und Frau Bulle“. Mit „Roxy“ hat von Bülow seinen ersten Roman vorgelegt, die Geschichte einer Jugendfreundschaft in den 80ern und 90ern, es geht ums Heranwachsen, um erste Liebe, Rivalität – und Tod. Am Sonntag liest Johann von Bülow im Rahmen des Festivals „erLesen!“ in der ausverkauften Stummschen Reithalle. Wir haben dem 50-Jährigen ein paar Fragen gestellt.