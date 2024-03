Regionaler Leitartikel Breitz-Affäre muss Konsequenzen haben

Eines zumindest steht jetzt fest: Abblocken wird Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) in der Breitz-Affäre nicht mehr helfen. Der mutmaßliche Chat-Verlauf zwischen der umstrittenen Künstlerin Candice Breitz und Andrea Jahn blamiert zunächst mal Letztere, die Vorständin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, bis auf die Knochen. Auch wenn der Whatsapp-Dialog privat war, den der SR öffentlich machte: Wer sich darin so als Kämpferin für die Freiheit der Kunst aufmandelt wie Jahn, postwendend aber einknickt, wenn die Ministerin grantelt, hat sein Standing verspielt. Ohnehin gilt Jahn als schwer angezählt: In der kleinen Stadtgalerie reüssierte sie zwar, doch den großen Tanker Stiftung konnte sie nie auf Kurs bringen. Kaum vorstellbar, dass Streichert-Clivot sie noch halten will. Im Gegenteil: Jahn loszuwerden, könnte als Notnagel dienen, um vom eigenen Dilettieren in der seit Monaten andauernden Affäre um die Absage der Breitz-Ausstellung abzulenken.