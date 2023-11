Das macht die neue Chefin des Saarlandmuseums anders als ihre Vorgänger Moderne Galerie verzichtet 2024 auf große Publikumsausstellung

Donnerwetter. Schraubt Andrea Jahn am Profil der Modernen Galerie? Seit Sommer 2020 leitet die frühere Chefin der Stadtgalerie die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, ohne dass Revolutionäres hätte beobachtet werden können. 2024 ist das anders. Zum ersten Mal seit einem gefühlten halben Jahrhundert wird kein einziges Projekt der Klassischen Moderne realisiert, zudem stellt Jahn gleich drei saarländische Positionen vor – das steht in Kontrast zur Politik all ihrer Vorgänger.