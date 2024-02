Leihgeber-Verdruss im Saarland Meisterwerk wird aus Saarlandmuseum abgezogen

Joachim Lissmann gehört nicht zu den Lauten im Land. Sonst wüssten viel mehr Saarländer, dass eine Stiftung, die den Nachlass eines der bedeutendsten Nachkriegskünstler betreut, einen Ankerpunkt in Saarbrücken hat: die K.O. Götz und Rissa Stiftung. Denn der Saarbrücker Kunstsammler Lissmann, zunächst ein Fan, dann ein Freund des Informel-Meisters Karl Otto Götz, ist Geschäftsführer der Stiftung und Vertrauter der Künstlerwitwe Karin Götz, genannt Rissa. Und in dieser Funktion wurde er vor geraumer Zeit tätig, zum Wohle von K.O. Götz (1914-2017) und zum Nachteil des Saarlandes, denn das verliert eines der Schlüsselwerke von K.O. Götz, „Jonction 3.10.90“, eine Dauerleihgabe des Künstlers. Am 13. Februar verließ das riesige, über fünf Meter lange Gemälde die Moderne Galerie – Richtung Berlin.