Gleichzeitige Ausstellung in Saarbrücken und Luxemburg : Luxemburger Top-Kunst in der Modernen Galerie

Kathrin Elvers-Svamberk (l) und Andrea Jahn stehen in dem Kunstwerk "Darkytown Rebellion" von Kara Walker, das in der Ausstellung „Face à Face. Zwei Sammlungen im Dialog“ in der Saarbrücker Modernen Galerie zu sehen ist. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Das Saarlandmuseum hat sich an ein ungewöhnliches Austausch-Projekt mit dem Mudam gewagt. Von Freitag an lässt sich überprüfen, ob das Konzept von „Face á Face“ trägt.

Aus Rot mach’ Türkis. Im ersten Raum der Ständigen Sammlung empfängt den Besucher nicht mehr Otto Pienes explosiv glühende „Black Sun“ (1964). Jetzt steht er vor einem kühlen Flimmern in Grünblau. Es handelt sich um das Farbflächenbild „Ohne Titel“ (1968) von Blinky Palermo, einem früh verstorbenen und stilistisch schwer einzuordnenden deutschen Künstler. Seit wann hat das Saarlandmuseum Palermo in der Sammlung? Hat es nicht. Bei dem jetzt in die Präsentation integrierten Werk handelt es sich weder um eine Neuanschaffung noch um eine Leihgabe. Palermos Stoffbahnen-Werk und minimalistisches Farbflächen-Bild stammt aus dem Mudam in Luxemburg und ist nur eines von 25 Werken, die sich die Saarbrücker Direktorin Andrea Jahn und ihre Stellvertreterin Kathrin Elvers-Svamberk bei den Luxemburger Kollegen ausgesucht haben, um sie in die Ausstellung „Face á Face“ aufzunehmen, die am heutigen Donnerstagabend eröffnet wird. Dabei handelt es sich um eine zwei Museen überspannende Kooperation, genauer um eine ungewöhnliche Tauschaktion (die SZ berichtete ausführlich). Das Luxemburger Mudam holt 70 Werke der klassischen Moderne aus dem Saarlandmuseum in die eigenen Räume, um Traditionslinien aufzuzeigen zu den eigenen Beständen, deren Kern Zeitgenössisches ausmacht. Die Luxemburger verfügen über keine rückwärtsgewandte Sammlung.