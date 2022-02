Saarlandmuseum in Saarbrücken : Streit um Urheberrecht und Beleuchtung – Museumschefin: „Die Moderne Galerie soll endlich strahlen!“

Sie erkennen kaum etwas? Genau das ist das Problem. So stellt sich das Saarlandmuseum mitten in Saarbrücken nachts dar: Kaum beleuchtet, nicht sichtbar. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Moderne Galerie in Saarbrücken ist so miserabel beleuchtet, dass man sie nachts kaum sieht. Zudem kann das, was dort gezeigt wird, an der Fassade nicht beworben werden – weil das Ensemble des Erweiterungsbaus und des Platzes davor als unveränderbares Gesamtkunstwerk gelten. Museumschefin Andrea Jahn will das so nicht hinnehmen und sucht nach Lösungen.