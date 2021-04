Stiftung Saarländischer Kulturbesitz : Saarbrücker Onlineformat „Kunstpause“

Saarbrücken Die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz startet in der Zeit der Museumsschließung ein neues Online-Format, in Kooperation mit welt:raum Saarbrücken: „Kunstpause!“ heißt es und soll sich rund um Kunst und Alltagskultur drehen.

„In 30 Minuten betrachten wir ein Kunstwerk näher und kommen anschließend ins Gespräch“, teilt die Stiftung mit. „Was bewegte die Künstlerinnen und Künstler – und was bewegt uns? Welche Themen und Werte, die in der Kunst stecken, sind für uns von Bedeutung? Gemeinsam widmen wir uns diesen und anderen spannenden Fragen.“

Auftakt ist am Freitag, 7. Mai, ab 12.30 Uhr, mit dem Thema „authentisch“ in der Ausstellung „Welt – Bühne – Traum. Die Brücke im Atelier“ in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums: unter anderem über die Selbstinszenierung des Künstlers Ernst Ludwig Kirchner und die Frage, was „authentisch“ in der Kunst überhaupt bedeutet. Der zweite Termin ist am 21. Mai (ebenfalls ab 12.30 Uhr) mit dem Thema „unerwartet“; es geht um die Ausstellung „Sabine Groß – Show Time. Eine Archäologie der Zukunft“ im Museum für Vor- und Frühgeschichte.