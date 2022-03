Neuer Termin bereits bekannt : Deshalb gibt es nun doch keine „Magical Music of Harry Potter“ am Samstag in der Saarlandhalle

Foto: dpa/A3322 dpa-Film Warner

Saarbrücken Harry Potter Fans hatten sich schon gefreut. Am Samstag war das „The Magical Music of Harry Potter“-Konzert in der Saarlandhalle geplant. Nun muss es aber verlegt werden. Doch der neue Termin wurde bereits bekannt gegeben.

Das für diesen Samstag, 26. März, in der Saarlandhalle Saarbrücken geplante Konzert „The Magical Music of Harry Potter“ muss verlegt werden. Wegen Corona-Infektionsfällen im Orchester und in der Crew könne man nicht mehr garantieren, dass die Besucher „in den ungetrübten Genuss“ des vollständigen Programmes kommen, teilt der Veranstalter mit.

Neuer Termin der Show ist am 28. Dezember, 14 Uhr, in der Saarlandhalle. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten Ihre Gültigkeit. Der Veranstalter hofft, dass dann auch die Stammorchester, die ebenfalls wegen Corona, sowie wegen des Krieges in der Ukraine, bei den vergangenen Konzerten ersetzt werden mussten, wieder mit dabei sind.