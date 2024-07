Debakel um Historisches Museum Saar Museumsbau am Saarbrücker Schlossplatz ist doch nicht vom Tisch – wie geht es jetzt weiter?

Es ging und geht um ein Wahrzeichen des Saarlandes, den Saarbrücker Schlossplatz, und dementsprechend viel Aufmerksamkeit erntete die Botschaft, just dort sollte ein Museums-Neubau entstehen – dies eines der ehrgeizigsten und heikelsten Bauvorhaben des Landes. Doch dann cancelte der für das Museum zuständige Regionalverband das Vorhaben – final, so nahm die Öffentlichkeit dies wahr: Das nach einem Architekten-Wettbewerb angelaufene Vergabeverfahren sei gestoppt, hieß es, wegen unwägbarer juristischer Risiken, die aufgrund einer anonymen Klage aufgetaucht seien. Doch diese Vollbremsung bedeutet nicht, dass es nicht doch noch eine bauliche Veränderung am Schlossplatz geben wird.