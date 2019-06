Komponisten-Jubiläum : Die Region feiert Komponist Théodore Gouvy

Saarbrücken/Hombourg-H. Nein, gesegnet mit bedeutenden Komponisten ist die gesamte Region nicht. Klar, kommt einem der vor sieben Jahren verstorbene Theo Brandmüller in den Sinn, zwar ein gebürtiger Mainzer, doch er lehrte lange an der Saarbrücker Musikhochschule und komponierte hier.

Mit einer Festwoche wird nun hier der 200. Geburtstag Gouvys gefeiert. SR2 Kulturradio widmet sich bereits vom 24. Juni an intensiv dem Komponisten. Die Reihe der Veranstaltungen beginnt am Sonntag, 30. Juni, 10 Uhr mit Orgel- und Vokalwerken in der Evangelischen Kirche in Saarlouis. Um 17 Uhr (30. Juni) werden dann in der Kirche St. Katharina in Wallerfangen Gouvy-Motetten zu hören sein. Am Mittwoch, 3. Juli, 20 Uhr, folgt in der Evangelischen Kirche Saarlouis eine Aufführung der „20 Sérénades“ für Klavier zu zwei Händen mit Studierenden der Saarbrücker Hochschule für Musik (HfM). Am 4. Juli, 18 Uhr, wird in Hombourg-Haut (im Hôtel de Ville) dann Gouvys Oratorium aufgeführt. Und am Samstag, 6. Juli, 20 Uhr, lockt im Saarbrücker Pingusson-Bau eine „Soirée Gouvy“ mit den Gesangsklassen der HfM.