Nach Umzug nach St. Wendel 2018 „SR Ferien Open Air“ soll dieses Jahr erneut umziehen – wo es jetzt stattfinden könnte

Das „SR Ferien Open Air“ zieht erneut um. Nach den Anfängen auf dem St. Johanner Markt und vielen Jahren auf dem Halberg in Saarbrücken sowie seit 2018 im Alten Bosenbachstadion in St. Wendel soll in diesem Jahr Dillingen der neue Standort des traditionsreichen Festivals werden. Zumindest planen der Saarländische Rundfunk (SR) und die Stadt Dillingen, dass die 41. Ausgabe am Freitag, 12. Juli, dem letzten Schultag vor den Sommerferien, im Parkstadion steigt. „Beide prüfen derzeit die Durchführbarkeit“, heißt es in einer Pressemitteilung des SR.