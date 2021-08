Auftritt in der Modernen Galerie Saarbrücken : Edda Petri legt ein doppeltes Solo hin

Edda Petri auf Recherche in Venedig, wo die legendäre amerikanische Sammlerin Peggy Guggenheim lebte. Foto: Edda Petri /tre tempi/Petri Edda

Saarbrücken Einst war die Kunstsammlerin und Millionärin Peggy Guggenheim ein berühmtes „Enfant terrible“. Edda Petri widmet ihr eine Produktion. Warum?

Wozu Langeweile so alles gut ist. 14 Tage musste Edda Petri im vergangenen Jahr während der Pandemie zu einer orthopädischen Reha in die Weiskircher Klinik – und die Neunkircher „Kutscherhaus“-Leiterin wusste nicht wohin mit all der unausgefüllten Zeit. Nicht, dass der Gedanke nahe gelegen hätte: Übersetz doch mal ein amerikanisches Stück. Aber irgendwie dann doch. Denn „Woman before a glass“ handelt von Peggy Guggenheim (1898-1979) - Millionärin, Kunstmäzenin, enfant terrible. Diese unverwüstliche, exzentrische Frau ging Petri bereits seit Jahren nicht mehr aus dem Kopf. Sie kannte deren Memoiren „Confessions of an Art Addict“ (Deutscher Titel: „Ich habe alles gelebt“), die einst Skandale machten, ob all der Amouren, die inmitten der Künstler-Avantgarde spielten, im Umfeld der „Götter“ der Moderne. man kann nicht alle Nemen der von Guggenheim Entdeckten, Geförderten und nicht selten auch sexuell Erprobten aufzählen: Samuel Beckett, Georges Braque, Jackson Pollock, Wassily Kandinsky, Alexander Calder..... Mit Max Ernst war Guggenheim verheiratet.

Reise zur Guggenheim-Collection

Info Termine und Tickets Die Premiere des Stückes ist zugleich die deutsche Erstaufführung. Sie findet am 16. September im Saarlandmuseum/ Moderne Galerie statt (ausverkauft). Weitere Aufführungen am selben Ort: 17.9., 18.9., jeweils 19:30 Uhr. Außerdem finden Aufführungen statt: Im Mierscher Kulturhaus Mersch (Luxemburg): 11., 12., 13. November, 20 Uhr. Außerdem ist das Stück in Illingen in der Illipse zu sehen: 20.11., 19.30 Uhr. Tickets unter www.peggyguggenheim.theater/tickets

Petri stieß 2018 bei Ebay auf das Broadway-Stück „Woman before a glass“ (2005) von Lanie Robertson, das ihr sehr imponierte, weil es den galligen Humor aus der Guggenheim-Biografie einfing. „Ich bin dann nach Venedig gefahren, habe mir die Guggenheim-Collection im Palazzo Venier dei Leonie angeschaut, auch Guggenheims Grab mit ihren neun Hunden“, berichtet Petri. Denn irgendwo war da schon die Idee gekeimt, es könnte was werden mit einer freien Theaterproduktion – und einem eigenen Solo.

Kaum wiederzuerkennen: Edda Petri als Peggy Guggenheim im Stück „Woman before a glass“. Foto: TreTempi/Jennifer Weyland/Jennifer Weyland

Früher im Team bei „Musik und Theater Saar“

Denn Petri, die einst am Staatstheater engagiert und bis 2018 Ehefrau und Geschäftspartnerin des „Musik- und Theater Saar“-Chefs Joachim Arnold war, hat zwar eine (halbe feste) Stelle im Kultur- und Integrations-Zentrum der Stadt Neunkirchen, doch im Hauptberuf war und blieb sie Schauspielerin. Sie trat im Merziger Zeltpalast und an Luxemburger Theatern auf. Zwischenzeitlich hat sie außerdem zusammen mit zwei Partnern die Produktionsfirma „TreTempi“ gegründet, die 2019 die eigene Version der „Rocky Horror Show“ vermarktete.

Wer war Peggy Guggenheim?

Petri spielte die abgedrehte Magenta. Und jetzt die schrille Guggenheim, die bereits vor Elton John mit Vorliebe krachend geschmacklose Sonnenbrillen trug. Peggy, warum? „Sie ist für mich das Paradebeispiel für Resilienz.“ Es ist dies das Erste, was Petri einfällt, fragt man sie nach Gründen, die sie dazu bewegten, sich just in diese Frau verwandeln zu wollen. Sie bewundert die psychische Stärke der Guggenheim, in deren vermeintlich auf Rosen gebettetes Leben eine persönliche Katastrophe nach der anderen einschlug, ohne dass sie je zu Boden ging: Sie war 13 Jahre alt, als ihr Vater mit der „Titanic“ unterging, weil er einer Frau aus der zweiten Klasse seinen Platz im Rettungsboot überließ. Peggys Tochter beging Suizid, die Ehe mit Max Ernst verlief wenig erbaulich, Gewalterfahrungen kamen hinzu.

Was spricht für Peggy Guggenheim?

Wobei zweifelsohne manch „hochneurotische“ Komponente im Charakter zurückblieb, meint Petri, „Abgründe“, die sie reizen, denn „die Komödie liegt dicht daneben.“ Die unangepasste Peggy sei witzig – „und zugleich ist sie zum Fürchten“. Für Petri sind „Peggys Zivilcourage und ihr Mut, voll ins persönliche Risiko zu gehen– als Jüdin, als politisch denkender Mensch, als Frau und finanziell“ außerordentlich. Und dann war da die Chance, für sich sich selbst eine saftige Rolle zu erschaffen, denn im „Ü-Fünfzigerinnen“-Fach sind die rar. „Ich spiele nicht aus Not, ich spiele aus Lust“, hält Petri denn auch fest und lobt die strategisch-politischen Meriten der Produktion: „Das Stück eignet sich in besonderer Weise dazu, Grenzen zu überwinden: zwischen Bildender Kunst und Theater und, weil es eine Koproduktion mit Luxemburg ist, auch zwischen Ländern.“

Museen als Auftrittsorte

Petri arbeitet mit dem luxemburgischen Regisseur Claude Mangen zusammen, Aus dem Saarland sind der Video-Künstler Florian Penner („Die Redner“) und die Kostümbildnerin Ulli Kremer im Team. Am liebsten würde Petri ihr Stück auf eine Museumstournee schicken und in Museen zwischen den Werken von Künstlern spielen, die Guggenheim entdeckte und förderte. Doch dann hätten beispielsweise in der Modernen Galerie nur 25 Zuschauer zugelassen werden dürfen. Deshalb platziert Petri die Premiere in Saarbrücken am 16. September ins Foyer und in den Vortragssaal.

Keine staatliche Förderung