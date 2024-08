Top-Funktionen in saarländischen Kulturinstitutionen Neue Staatstheater-Intendanz steht fest – wann die Busse-Nachfolge verkündet wird

Fast wär’s ein High-Noon-Termin geworden, also mit der zur Bühne passenden Dramatik. Allerdings wird’s nun doch ein Stündchen später: Diesen Freitag (23. August), 13 Uhr, wird im Foyer des Großen Hauses bekannt gegeben, wer Bodo Busses Nachfolger als Generalintendant des Saarländischen Staatstheaters (SST) wird, kündigte Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) in ihrem Sommergespräch mit Journalisten in der Staatskanzlei an. Wobei sie geschickt jegliche Formulierung mied, die ein Indiz hätte liefern können dafür, ob nun eine Frau oder ein Mann das Dreisparten-Haus von der Saison 2025/2026 an verantwortet.