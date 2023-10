Nachruf Vom Hasborner „Dorfdichter“ zu einem der bedeutendsten Lyriker Deutschlands – Johannes Kühn ist tot

Johannes Kühn sammelte „Pfennige des Glücks“: freute sich an Libellen, den „blauen Nadeln der Luft“, schüttelte sich Sonne aus dem Haar, feierte den „Riesenschmetterling“ auf dem Kaffeehaus-Tisch, seine Zeitung. Denn der Sohn aus einer kinderreichen Bergmannsfamilie aus Bergweiler startete nicht mit einem großen Glücks-Kapital ins Leben. Über Jahrzehnte sah es sogar so aus, als wäre der Mann, den Landräte, die die Kultusministerin des Saarlandes wie auch Literaturkollegen in ihren Nachrufen jetzt als einen der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker bezeichnen, ganz verstummt.