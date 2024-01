Wechsel nach Hannover „Man geht nie so ganz“ – Staatstheaterintendant Bodo Busse über seinen vorzeitigen Abschied

Rund acht Wochen dauerte die akute Findungsphase in Hannover, das war im Oktober, November vergangenen Jahres. In zwei Runden musste der Saarbrücker Staatstheater-Intendant Bodo Busse (54) eine Findungskommission überzeugen. Doch erst als aus Hannover eine feste Zusage vorlag, dass er ab 2025/2026 Chef des Opernhauses werden würde, rief er seine hiesige Dienstherrin Ministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) im Saarland an. Das war nur vier Tage vor der offiziellen Bekanntgabe seiner Verpflichtung am 4. Dezember. Busses Mutter starb just an diesem Montagmorgen, in den Wochen davor war er täglich an ihrem Saarbrücker Klinikbett. Licht und tiefstes Dunkel – Busse ging, wie er sagt, durch eine „wirre, schwere Zeit“. Nun richtet er seinen Alltag neu ein, an zwei Theater-Orten, denn die Zukunft in Hannover beginnt schon jetzt.