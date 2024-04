Indecent Behavior Wettbewerb gewonnen: Merziger Pop-Punk-Band tritt bei Rock am Ring auf

Die saarländischen Musiker bedankten sich prompt über Instagram bei ihren Fans. „Danke an euch alle fürs Voting“, lautet die Botschaft. Ganz scheinen die Merziger ihren Erfolg noch nicht verarbeitet zu haben. „Wir sind sprachlos!“, schreiben sie über ihren Sieg. „Die Konkurrenz war unfassbar stark und trotzdem hat jeder für jeden mitgefiebert. Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass wir mit dem Support der anderen Bands und der Warsteiner Brauerei im Juni die Bühnen von Rock am Ring und Rock im Park abreißen können“, äußerte sich die Band laut dem Online-Magazin About Drinks. Zu hören sind die Merziger dann zwischen dem 7. und 9. Juni auf dem Musikfestival.