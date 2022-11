Vom Krimi bis zum Kindertheaterstück : Das Saarland hat am Wochenende viel Kultur zu bieten

Das Pop-Duo Perlregen spielt am Samstag in Eppelborn. Foto: perlregen

Saarbrücken/Völklingen/St Ingbert Vom Krimi bis zum Kindertheaterstück und von Folk-Jazz bis zu hartem Rock – auch in dieser Woche gibt es in der Region viele Veranstaltungen. Wir haben einige Tipps zusammengestellt:

Von Marko Völke

Die schwedische Folk-Jazz-Band „Trallskogen“ feiert an diesem Samstag, 19.30 Uhr, im Garelly-Haus Saarbrücken die Premiere eines Musikmärchens. Zu dem Saarbrücker Quintett um die Sängerin Annika Jonsson gesellen sich der Schauspieler Dieter Meier als Vorleser und der Künstler Volker Schütz, der mit seinen Bildprojektionen für eine märchenhafte visuelle Untermalung sorgen möchte. Die Geschichte handelt von der abenteuerlichen Reise einer Prinzessin durch den skandinavischen Zauberwald. Die Musik mixt Einflüsse schwedischer Volksmusik mit poppigen Grooves und Jazzimprovisationen. Die Aufführung richtet sich zwar an junge und ältere Menschen, besitze aber „auch gruselige Momente“, so der Veranstalter. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Noch bis diesen Samstag wird das „Festival Primeurs“ in Saarbrücken und Forbach gefeiert. Gegenstand der Reihe ist frankophone Gegenwartsdramatik. Die Veranstaltungen enden mit der Preisverleihung am Samstag, 22.30 Uhr, in der Alten Feuerwache in Saarbrücken. Ausrichtende Partner des „Festival Primeurs“ sind das Saarländische Staatstheater, das Theater „Le Carreau in Forbach, der Saarländische Rundfunk und das „Institut Français Saarbrücken“.

Karten unter www.staatstheater.saarland, Infos unter www.festivalprimeurs.eu

Im Theater im Viertel (TiV) in Saarbrücken wird an diesem Donnerstag und Freitag, jeweils 19.30 Uhr, das Theaterstück „Der Tanz des Dschingis Cohn“ aufgeführt. Das Werk stammt aus der Feder von Peter Tiefenbrunner – nach einem Roman von Romain Gary.

Am Donnerstag, 19.30 Uhr, erwartet die Besucher mit „Gaslicht“ ein Psychokrimi in der St. Ingberter Stadthalle: Warum flackert das Gaslicht zur späten Stunde? Warum verschwinden Gegenstände? Und warum tauchen sie plötzlich wieder auf? Seit das Ehepaar Bella und Jack Manningham vor sechs Monaten in ein viktorianisches Haus im Londoner Nebel gezogen sind, geschehen merkwürdige Dinge.

Karten unter www.reservix.de, weitere Infos unter www.st-ingbert.de/kultur

An diesem Sonntag gastiert das Theater Rootslöffel aus Nürnberg im Keller des Saarbrücker Bürgerschlosses. Um 15 Uhr startet zu Melodien der „Neuen Deutschen Welle“ erstmals das clowneske musikalische Weltraumabenteuer „Sternenhimmel“ in der Reihe „Kultur für Kids“ des Kulturforums Regionalverband Saarbrücken. Die Aufführung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Karten und weitere Infos: touristinfo@rvsbr.de

Die Kult-Rock-Band „Status Quo“ spielt am Dienstag, 20 Uhr, in der Saarbrücker Saarlandhalle. Auf dem Programm stehen Hits wie „In The Army Now“ und „Rockin‘ All Over The World“. Die Musiker blicken auf eine 50-jährige Karriere zurück.

Karten und weitere Infos unter www.eventim.de

Das Schicksal und die Schönheit sind Themen des Sinfoniekonzerts am Samstag, 20 Uhr, in der Gebläsehalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Das Orchester der Hochschule für Musik Saar spielt Musik von Beethoven und Brahms.

Karten unter www.voelklinger-huette.org

Am Samstag, 19 Uhr, lädt das Pop-Duo Perlregen in den Big Eppel nach Eppelborn ein. Dort stellen die beiden ihr aktuelles Programm „November Nacht“ vor.