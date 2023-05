Festivals und Konzerte 2023 Rocco, Perspectives, La Fiesta: Das bringt die Festivalsaison 2023 im Saarland

Ein weiteres Highlight folgt mit der ersten Emmes in Saarlouis seit der Corona-Pandemie von Donnerstag bis Samstag, 1. bis 3. Juni. Aufgrund fehlender freiwilliger Helfer, um eigene Stände zu betreiben, wird sich in diesem Jahr jedoch einiges ändern. Außerdem sind auch in diesem Jahr zahlreiche Street-Food-Festivals geplant. Unter anderem in Saarbrücken (8. bis 11. Juni), am Bostalsee (14. bis 16. Juli) und in Saarlouis (21. bis 23. Juli).