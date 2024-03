Saarländisches Staatstheater sucht neue Leitung Suche nach neuer Intendanz im Saar-Staatstheater beginnt - Stelle ausgeschrieben, Findungskommission steht

Nachfolge am Saarländischen Staatstheater gesucht: Generalintendant Bodo Busse verlässt die Saarbrücker Bühne im Sommer 2025 nach acht Spielzeiten vorzeitig, um an die Staatsoper Hannover zu gehen (wir haben berichtet). Über eine neue Generalintendanz soll nun eine fünfköpfige Findungskommission entscheiden; zusammengestellt wurde sie in Verantwortung der saarländischen Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), zugleich Aufsichtsratsvorsitzende des Staatstheaters. Neben Streichert-Clivot und Nil Berber, Abteilungsleiterin im Kultusministerium, gehört der Kommission auch Dagmar Schlingmann an: Sie war Bodo Busses Vorgängerin am Saarländischen Staatstheater, bevor sie 2017 Generalintendantin des Staatstheaters Braunschweig wurde. „Mit Dagmar Schlingmann unterstützt mich eine erfahrene Intendantin aus dem Bereich Schauspiel, die auch das Saarländische Staatstheater mit seinen Besonderheiten gut kennt“, sagt Streichert-Clivot in der Mitteilung des Kultusministeriums.