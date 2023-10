Hilfe fürs Staatstheater Von der „Bürgerpflicht“, das Theater seiner Stadt zu unterstützen

Saarbrücken · Der Sponsorclub des Saarländischen Staatstheaters wird 30 Jahre jung – und feiert das mit einer Operngala mit Star-Sopranistin Camilla Nylund am 14. Oktober. Doch wer sind eigentlich die Menschen, die für die Bühne so eifrig Geld einsammeln? Jahr für Jahr mindestens einen fünfstelligen Betrag. Und was macht das Theater damit?

09.10.2023, 17:38 Uhr

Bühnendinner auf der Bühne des Großen Hauses: Der Sponsorclub des Saarländischen Staatstheater lädt seine Mitglieder einmal pro Saison zu einem festlichen Essen mit Kultur ein. Ein Dankeschön dafür, dass sie die Bühne unterstützen. Foto: Saarländisches Staatstheater

Von Silvia Buss

„Wenn Du Gutes tust, rede drüber!“ – heißt heutzutage die Devise. So gesehen ist der Sponsorclub des Saarländischen Staatstheaters eigentlich sehr bescheiden und diskret. Seit 30 Jahren unterstützt er das größte Theater des Landes ideell und auch finanziell, mit jährlichen Spenden in fünfstelliger Höhe.