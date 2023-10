Neu am Saarbrücker Theater Staatstheater begeistert mit Puccini hoch drei

Saarbrücken · Schöner als jetzt im Staatstheater könnte man kaum Anlauf nehmen auf das Puccini-Jahr. „Il Trittico“ sind gleich drei Opern an einem Abend – und das wird in Saarbrücken dank grandioser Stimmen und einem Orchester in Bestform zum Dreifach-Vergnügen.

08.10.2023, 17:15 Uhr

Erbschaftsgerangel à la Puccini: Szene aus „Gianni Schicchi“ mit Bettina Maria Bauer (Nella, von links), Algirdas Drevinskas (Gherardo), Doris Lamprecht (Zita), Carmen Seibel (La Ciesca) und Max Dollinger (Marco). Foto: Martin Kaufhold/SST/Martin Kaufhold

Von Oliver Schwambach Mitglied der Chefredaktion/Reporterchef

Keine drei Monate trennen uns noch vom großen Puccini-Jahr. Am 29. November 1924 starb Giacomo Puccini – an Kehlkopfkrebs. Fast Zeit seines Lebens rauchte er wie ein Schlot. Es geht sogar die Mär, der Luccheser habe, noch als orgelspielender Jüngling, Orgelpfeifen beim Altmetallhändler versetzt, um sein Paffen zu finanzieren. Und damit’s keiner merkt, hernach kunstvoll über die Ton- und Pfeifenlücken hinweg improvisiert.