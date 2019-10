Wegen Erkrankung im Ensemble : „Faust“-Aufführung am SST für 9. Oktober abgesagt

Foto: Andrea Kremper/SST/ANDREA KREMPER Die Oper „Faust“ am Staatstheater ist für 9. Oktober abgesagt. Foto: SST.

Saarbrücken Die Opernvorstellung von Gounods „Faust“ am Mittwoch, 9. Oktober, um 19.30 Uhr am Saarländischen Staatstheater (SST) fällt ersatzlos aus. Grund dafür seien Erkrankungen im Ensemble, teilte das SST am Dienstag mit.

Bereits erworbene Tickets können zu den üblichen Öffnungszeiten an der Theaterkasse zurückgegeben oder gegen einen anderen Vorstellungstermin umgetauscht werden. Gounods „Faust“ in der Inszenierung von Vasily Barkhatov ist noch drei Mal zu sehen: Sonntag, 20. Oktober, 14:30 Uhr, Freitag, 1. November, 18:00 Uhr und zum letzten Mal am Mittwoch, 6. November 2019, 19:30 Uhr.