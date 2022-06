“Carmen“-Premiere im Staatstheater : Zwischen Temperament und grauer Ödnis

Carmen Seibel (Carmen) und der Operncho in der Inszenierung von Jan Eßinger für das Saarländische Staatstheater. Foto: Martin Kaufhold

Saarbrücken Die rebellische Titelfigur in Soldatenuniform, mit Pistole und blondem Kurzhaarschnitt: „Carmen“ feierte Premiere am Saarländischen Staatstheater.

Ja, ja, die Liebe. Sie ist nicht nur ein gesetzloser Vogel und Kind der Bohème, sondern vor allem eine steinige Angelegenheit. Das vermittelt jedenfalls das Bühnenbild zu Georges Bizets Oper „Carmen“, die am Freitag im Saarländischen Staatstheater Premiere hatte: Jegliche Erotik hat's schwer, sich in dieser felsigen Gebirgslandschaft (Bühne: Sonja Füsti) zu behaupten, auch wenn sie farblich in „Fifty shades of grey“ gehalten ist – passend dazu stolziert Mercédès (Melissa Zgouridi) in Lack und Leder umher, und Brigadier José (Angelos Samartzis) darf eine mit Kabelbindern gefesselte Carmen abführen.

Blondinen bevorzugt? Die rebellische Titelfigur plagt sich hier wie ihre Fabrikkolleginnen in soldatisch strenger Uniform (Kostüme: Benita Roth) und sticht dennoch alle aus: Als kurzhaarige, platinweiße Pistolenpolly spielt und singt Carmen Seibel mit dreckig girrendem Mezzosopran erfolgreich gegen das Mausgrau an. Kaum hat sie den züchtigen Rock gelupft und mit dem darunter versteckten roten Strumpfband gewedelt, verhilft ihr der ohnehin schockverliebte José zur Flucht. Und während Carmen sich einer Bande von Schmugglern und Kinderhändlern anschließt und beständig an ihrem Look arbeitet, ermordet José in einem Anfall von Eifersucht seinen übergriffigen Leutnant (Markus Jaursch). Damit ist der Bub gesellschaftlich endgültig erledigt, auch wenn Angelos Samartzis ihn mit der betörend glühenden Brunst eines Heldentenors ausstaffiert. Was den Beziehungsstatus angeht, würde José das Häkchen auf Facebook nun wohl definitiv bei „Es ist kompliziert“ setzen.

Denn Carmen hat längst mit dem Torero Escamillo angebändelt – kein Wunder bei der androgenen Strahlkraft, die der Stierkämpfer dank Peter Schönes unwiderstehlich geschmeidigen Baritons entwickelt. Dass es auch mit José und der braven Micaëla (faszinierend, zu welch ergreifend unschuldigem Gesang Sopranistin Pauliina Linnosaari fähig ist, derweil sie wie eine Gams umher kraxeln muss) nichts wird, ist dagegen schon vom ersten Bild an klar: Wo soll eine potenzielle Liaison bitteschön enden, wenn sie in einer Art Leichenhalle beginnt? In der Ödnis dieser Gebirgswüste ist es also weniger der Glaube an eine gemeinsame Zukunft als vielmehr die Bühnentechnik, die Berge versetzt. Flamenco und España?

Nix da: Jeglicher folkloristischen Romantik hat Regisseur Jan Eßinger den Garaus gemacht und sie durch poetisch aufgeladene Symbolik ersetzt. Doch gerade der Wille, Klischees zu vermeiden, zeitigt gelegentlich eher unfreiwillige Komik: Der Stier, der sich hier als Projektion auf Gazewand herab senkt, ist kein rasender, sondern ein friedlich grasender – ein Ochse, so die Assoziation. Und dass José und Carmen sich neben einem solitären Felsbrocken lieben und er sie neben einem solchen auch erdolchen wird – vergebliche Liebesmüh à la Sisyphos? Lediglich in der Taverne von Lillas Pastia (Sprechrolle: Nils Hollendieck), wo sich Carmens Freundinnen Mercédès und Frasquita (Bettina Maria Bauer) an Soldaten (Ramazan Karaoğlanoğlu) und Schmuggler (Max Dollinger, Algirdas Drevinskas) verkaufen, blüht das Milieu und lodern die Flammen – dank feuerspuckender Artisten.

Doch worum geht’s hier überhaupt? Wahre Liebe? Leidenschaft? Selbstbehauptung? Oder doch nur um Aufstieg um jeden Preis? Wenn Carmen als Geliebte Escamillos auf die sonnige High Society-Seite des Lebens wechselt und das im grollenden Brustton der Überzeugung als absolute Freiheit verteidigt, dürfen einem angesichts ihres funkelnden Cocktail-Chics berechtigte Zweifel an hehren Motiven kommen: Diamanten sind bekanntlich „a girl's best friend“. Aber die Frage, wer Täter und wer Opfer ist, stellt sich gar nicht erst: Dass offenbar jeder nur das Produkt seiner Lebensumstände ist, verdeutlicht ein Bild, in dem im blutbefleckten weißen Hemd beziehungsweise Unschuldskleidchen alle gleich aussehen. Soweit nachvollziehbar, der Gesamteindruck indes ist ambivalent: Trotz des offenen Feuers in der Taverne will der Funke nicht recht überspringen; das Geschehen lässt einen seltsam unbeteiligt.