Sinfoniekonzert in der Saarbrücker Congresshalle Saarländisches Staatsorchester beweist mit Schubert-Sinfonie Exzellenz

Des Komponisten Ideen zu folgen, Zaubertöne zu entdecken, das geschah dann nach der Pause mit Franz Schuberts 8. Sinfonie, der „Großen“ in C-Dur. Von Robert Schumann mit „himmlischen Längen, wie ein dicker Roman in vier Bänden von Jean Paul“ apostrophiert und ob der „meisterlichen Kompositionstechnik“, einem „Leben in allen Fasern“ und feinsten Abstufungen des Kolorits gerühmt. Eine bewegende Empfehlung, die Dirigent van Alphen ernst genommen hat. Er ist keiner, der nur bestimmen will. Er kann auch Angebote aus dem Orchester annehmen, um so Dynamik und Rhythmik zu gestalten und in seine Vorstellungen zu integrieren.