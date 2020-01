Ausstellungen in Saarbrücken : Flirrende Farben und Wälder aus Kohle

Saarbrücken Das Saarländische Künstlerhaus startet mit Bildern von Lukas Kramer und François Génot ins Ausstellungsjahr.

Ein leerer Leuchtkasten für Werbeplakate mit matten Leuchtstoffröhren war 1982 Ausgangspunkt für Kramers heutige Malerei. In nahezu endlos erscheinenden Serien spielt Kramer seither mit Licht, das er aus der Farbe erschafft. Ausgehend von Weiß oder sehr hellen Farbtönen schiebt der Künstler einen sanften Farbverlauf nach zwei Seiten zu einer dunklen Farbe und schafft so mit einfachen malerischen Mitteln den Eindruck eines zylinderförmigen Leuchtens.

Die Ausstellung „Lichtformationen“ beginnt mit dem monumentalen Werk „Auf grauem Grund auslaufend“. In drei Reihen hängen da nahezu wandfüllend graue gerissene Papierbahnen, in deren oberem Drittel jeweils ein kurzer Lichtstrahl aus Farbe prangt. Diese wabert nebelhaft um diesen Lichtbalken und läuft den Malgrund hinab. Das Zentrum erstrahlt in einem gelblichen Weiß und wird zum Rand hin zu Dunkelviolett. Fast scheint es, als spiegele sich das Licht des Farbflecks in einem herabrinnenden Wassertropfen. Wie das Licht im Raum breitet sich die Farbe auf der Fläche aus. Es ist die älteste ausgestellte Arbeit, sie stammt aus dem Jahr 1994. Alle anderen Werke sind in den 2010er Jahren entstanden.

Im Studio des Künstlerhauses hat François Génot eine ortsspezifische Installation geschaffen, die so ganz anders ist als Kramers Malerei und doch mit ähnlichen Phänomenen spielt. Génot zeichnet gestisch, doch bleibt seine Arbeit ganz im Gegenständlichen verhaftet. Für seine Arbeit hat er sich mit dem Urwald vor der Stadt auseinandergesetzt. Aus Urwald-Holz hat er Kohle gemacht und mit ihr zeichnet er virtuos auf die weißen Wände. Weiß im Bild entsteht so alleine durch Auslassungen. Die Schwarzweiß-Zeichnung an der Stirnseite des Raumes zeigt einen düsteren Winterwald. Ein Weg scheint den Betrachter in das Bild zu ziehen. Tritt man näher an die Zeichnung heran, so verschwimmen die Bäume zu wilden Schraffuren. Man erkennt Fingerabdrücke und wilde Kritzeleien. Die Farbe kulminiert im Schwarz der Bäume und liegt stellenweise fast pelzig auf der Oberfläche. Die Kohle scheint das düstere Licht des Waldes förmlich eingefangen zu haben und auf der Wand wieder freizugeben. Ein märchenhaftes Winterleuchten.