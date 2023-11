Mit Frank P. Meyer und Andreas Drescher Saarländischer Literatur-Abend in Wadern

Die Preise prasseln gerade beim Saarlouiser Autor Andreas Drescher. Der dreiminütige Kurzfilm „Strandhütten“ mit Bildern des saarländischen Fotografen Werner Richner, einem Gedicht Dreschers auf der Tonspur, montiert vom Medienkünstler Julian Bohlinger, ist bei drei Filmfestivals ausgezeichnet worden – unter anderem, in englisch untertitelter Fassung, beim „Tri-State Festival“ in New York (wir haben berichtet). Der Kurzfilm „Lilioukalani“ mit der Musik seinen Pop-Lyrik-Projekts Lukian von Toyz wurde bisher viermal prämiert, unter anderem bei den „Munich Music Video Awards“. Beide Filme kann man am Freitag, 19. November, in den Lichtspielen Wadern sehen, beim „Abend mit saarländischen Autorinnen und Autoren“, den die Bücherhütte Wadern zum vierten Mal ausrichtet.