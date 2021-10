Neunkircher Günter Rohrbach Filmpreis : Vier saarländische Kurzfilme beim Rohrbach Preis

Neunkirchen Die Filme für den „Saarländischen Filmemacher Abend“, der die Termine des diesjährigen Günter Rohrbach Filmpreises eröffnet (wir berichteten), stehen fest: Am Sonntag sind in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen ab 18 Uhr die Kurzfilme „Der Einbruch“ von Julian Lippke, „Tango Joy“ von Patrick Müller, „Von Männern, Vögeln und Pilzen“ von Thomas Scherer und „Weisses Herz“ von Nicola Bläs zu sehen.

