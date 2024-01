80 000 Euro Unterstützung Diese Filmprojekte im Saarland werden jetzt gefördert

Saarbrücken · 80 000 Euro vergeben die Saarland Medien in diesem Jahr an Projekte mit saarländischem Drehort oder Bezug. Was wird gefördert?

30.01.2024 , 11:59 Uhr

Eine Dokumentation über den Saarbrücker Regisseur Wolfgang Staudte entsteht und wird von den Saarland Medien gefördert. Hier ist Staudte (1906-1984) bei den Dreharbeiten zu seinem letzen Kinofilm „Zwischengleis“ (1978) zu sehen – zwischen Mel Ferrer und Hannelore Schroth. Foto: Staudte-Gesellschaft

Von Tobias Kessler Reporter Kultur

Üppig ausgestattet ist die saarländische Filmförderung nicht – um die 80 000 Euro im Jahr können die Saarland Medien GmbH in den Bereichen Produktion und Stoffentwicklung vergeben. Aber manchmal entsteht aus Kleinem auch Größeres – zum Beispiel geht „Holy Meat“, der erste Kinofilm der Saarbrücker Regisseurin Alison Kuhn, der gerade abgedreht ist und 2025 startet, auf eine Stoffentwicklungsförderung zurück, die ihr 2016 gewährt wurde. Im Rahmen des Filmfestivals Max Ophüls Preuis haben die Saarland Medien nun die jüngsten geförderten Projekte vorgestellt; im Förderausschuss waren diesmal die Schauspielerin Brigitte Urhausen (unter anderem SR-Tatort), die Produktionsleiterin Christa Lassen (Saarlandkrimi „In Wahrheit“) und der Autor Oliver Baumgarten, ehemaliger Programmleiter des Filmfestivals Max Ophüls Preis.