Willi Fries, Kleinkünstler und Dekorateur : Die Bühne liebt er wie seine Schaufenster

Dekorateur Willi Fries hinter den Kaufhaus-Kulissen. Foto: Marko Völke

Saarbrücken Willi Fries war Assistent von Saar-Kommissar Palü und ist mit seiner Figur Karl Wilhelm Hühnerfeld auf Kleinkunst-Bühnen unterwegs. Doch im Hauptberuf ist er einer der dienstältesten Dekorateure.

Spätestens seit seinem erfolgreichen Abschneiden in der TV-Show „Deutschland lacht“ (wir berichteten) ist Willi Fries bundesweit bekannt. Doch die Bühne ist für den Saarländer seit Jahrzehnten nur eine semi-professionelle Leidenschaft. Im „seriösen Leben“ feiert der Schauspieler und Komiker 2020 sein 50-jähriges Berufsjubiläum als Dekorateur in der heutigen „Galeria Karstadt Kaufhof“-Filiale in Saarbrücken. Damit gehört der 64-Jährige deutschlandweit zu den dienstältesten Vertretern seiner Zunft.

Karl Wilhelm Hühnerfeld ist nicht nur Fries’ Künstlername. Er verbrachte in dem gleichnamigen Sulzbacher Stadtteil auch seine „beschauliche, schöne Kindheit“. Sein Vater war Elektriker unter Tage, und Fries besuchte passenderweise die „Glückauf-Schule“. Damals entdeckte er seine kreative Ader: „Ich hatte in Zeichnen immer eine Eins“, sagt er, „im Lesen übrigens auch“. Zudem sei er der Klassenclown gewesen und habe für viel Spaß beim Lernen gesorgt.

Am 13. August 1970 begann Fries seine Ausbildung zum Dekorateur im „Passagekaufhaus“, kurz „Peka“, wie das Warenhaus damals noch hieß. Allein in der Saarbrücker Filiale der saarländischen Kette mit weiteren Standorten in Neunkirchen und Völklingen seien damals noch rund 1200 Mitarbeiter beschäftigt gewesen, sagt Fries. Und getreu dem Slogan „Alles unter einem Dach“ reichte das breite Sortiment von Möbeln und Teppichen über Elektrowaren bis zu Lebensmitteln. Für ihn sei seine Lehre ein „Quantensprung“ von seiner beschaulichen Heimat in die Großstadt gewesen, blickt Fries zurück. Pro Tag gab es nur zwei Bahnbusse nach Saarbrücken. Und abends erzählte er seinen Kameraden Geschichten aus der „Metropole“. In seiner dreijährigen Ausbildung habe er seine ersten „Fußspuren im Arbeitsleben“ hinterlassen, sagt Fries und zitiert mit einem Augenzwinkern aus seiner Abschluss-Beurteilung: „Ein sehr kreativer, kluger junger Mann, der allerdings wenig Respekt vor seinen Vorgesetzten hat.“

Durch einen Abteilungsleiter sei er zu dieser Zeit auch zu dem Theaterensemble „Gruppe 63“ gestoßen. Schon die erste Rolle seines Lebens war eine ziemlich große: Er spielte einen russischen Sargmacher in dem Stück „Die Herberge“ von Fritz Hochwälder. Auch bei den Bühnenbildern half der Dekorateur seitdem regelmäßig mit. Nicht nur bei vielen Aufführungen der Gruppe auf der Waldbühne im Deutsch-Französischen Garten spielten Märchen eine wichtige Rolle. Auch in den Schaufenstern des Warenhauses waren in der Weihnachtszeit über viele Jahre hinweg Szenen aus diesen mit aufwendigen, beweglichen Figuren zu sehen. Diese seien in der hauseigenen Schlosserei und Schreinerei selbst gefertigt worden, erklärt Fries. Unzählige Kinder standen mit leuchtenden Augen davor: „Das war was ganz Besonderes und wurde wie eine Theaterinszenierung gefeiert.“

Nachdem er in der „Gruppe 63“ Bühnenluft geschnuppert hatte, ließ ihn die Schauspielerei nie wieder los. Er nahm Unterricht am Staatstheater. Für das Kaufhaus schlüpfte Fries auch mal in die Rolle des Nikolaus´: „Die Kinder haben mich regelrecht überrannt. Da habe ich die Süßigkeiten einfach in die Menge geworfen“, erinnert er sich. Seinen Pantomime-Unterricht bei Jomi konnte er ebenfalls in seinem Hauptberuf nutzen: So stellte sich der Saarländer als lebende Figur zwischen die Schaufensterpuppen und neckte Passanten.

Im „SR Tatort“ gelang Fries der Aufstieg vom Bösewicht zum Assistenten von Max Palü, gespielt von Jochen Senf. Auch mit dessen Nachfolger stand Fries vor der Kamera und konnte seine Leidenschaft semi-professionell ausleben. Und für das Warenhaus ermittelte er ebenfalls als „Preissturz-Detektiv“, der für die Kunden Sonderangebote aufspürte: „Ich habe über 20 Jahre lang sämtliche Werbedurchsagen gemacht“.

In der Anfangszeit sei sein Arbeitgeber für ihn ein „Eldorado an Kreativität gewesen“, sagt er. Doch Mitte der 1980er Jahre wurden die PK-Häuser von „Kaufhof“ aufgekauft. Es gab erste Sparmaßnahmen und mehr Vorgaben – auch hinsichtlich der Deko, um den Wiedererkennungswert der Kette von Hamburg bis München zu gewährleisten. Das habe Fries’ Arbeit auf der einen Seite erleichtert – auf der anderen sei jedoch auch ein Stück Kreativität verloren gegangen.

Ende der 80er wechselte Fries in die Plakatmalerei des Hauses. Zunächst seien dort die Preisschilder noch „wie bei Gutenberg“ gedruckt und die Plakate von Hand geschrieben worden. Als dann die Technisierung einsetzte, besuchte er Computer-Schulungen. Beim ersten Ausdrucken eines Plakates mit einem riesigen Tintenstrahldrucker hätten seine Kollegen diesen als „Teufelswerk“ bezeichnet, erzählt er schmunzelnd.

Nach 15 Jahren und „einer wunderschönen Zeit“ in der Plakatmalerei wechselte Fries zurück in die Deko-Abteilung. „Ich wollte meine Liebe zum Beruf wieder im Haus ausleben“, sagt er. Unter anderem war er für die Spezial-Dekos im Lebensmittelbereich zuständig. So gab es unter anderem eine französische und italienische Woche. Auch ein Wiener Caféhaus habe er mal originalgetreu nachgebaut. „Ich koche auch privat sehr gerne“, ergänzt er.

Unzählige Trends hat Fries in seiner 50-jährigen Berufserfahrung miterlebt – auch im Bekleidungsbereich. Obwohl für ihn feststeht: „Die Mode hat sich eigentlich nicht so sehr neu erfunden.“ Vieles komme immer wieder. Privat setzt er übrigens auf Retro-Outfits, die er neu interpretiert. Damit gilt er in dem Kaufhaus unter Kollegen übrigens als einer der bestangezogenen Männer.

Auch bei seinem Arbeitgeber veränderte sich vieles: Das Unternehmen wechselte mehrfach die Eigentümer, bis die „Galeria Kaufhof“ 2019 mit Karstadt fusionierte: „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass die beiden mal verheiratet sind“, sagt Fries. Denn zwischen den ehemaligen Konkurrenten hätte früher ein an den Kalten Krieg erinnerndes Verhältnis geherrscht. Trotz aller Vorgaben sei jedoch zumindest im Dekobereich die Kreativität nie ganz verloren gegangen: „Ich kann meine Liebe zum Beruf nach wie vor ausleben.“

Seine halbprofessionelle Karriere als Schauspieler zu seinem Hauptjob zu machen, kam für Fries nie wirklich in Frage. Aber vielleicht wird sich das ja mit seiner Pensionierung ändern. Nach seinem erfolgreichen Abschneiden in der TV-Show „Deutschland lacht“, in der er von renommierten Komikern zum besten Kollegen und vom Publikum auf Platz zwei gewählt wurde, hat er bereits viele Angebote erhalten. Doch zurzeit sind wegen Corona keine Auftritte möglich. Bis Fries endlich wieder auf der Bühne stehen kann, hält er nun seine über 20 000 Instagram-Follower regelmäßig mit Videos und Fotos – natürlich auch von seiner Arbeit – bei Laune.

Willi Fries Foto: Willi Fries

Willi Fries, als er bei Jomi die Kunst der Pantomime lernte. Foto: Willi Fries

Pferd mit sechs Beinen: eine Dekoration im damaligen „Passage Kaufhaus“. Foto: Willi Fries

Nostalgie : Pariser Chic in Saarbrückens Bahnhofstraße, dank einer Friesschen Schaufensterdekoration. Foto: Willi Fries