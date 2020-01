Saarlandmuseum : Heute Saarbrücker Vortrag über Rodin und Nauman

Saarbrücken Begleitend zur Ausstellung „Rodin/Nauman“ in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums findet eine Vortragsreihe zum Werk der beiden Künstler statt. Am heutigen Mittwoch widmet sich Joachim Rees von der Universität des Saarlandes dem Thema Krieg in dem Werk der beiden Künstler.

