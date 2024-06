Neue Spielzeit des Saarbrücker Kinder- und Jugendtheaters Überzwerge kündigen „übermütige“ Spielzeit an

Zuerst die Zahlen! Dass die Vorstellung der neuen Spielzeit mit der Bilanz der letzten eröffnet wird, hat im Überzwerg-Theater am Kästnerplatz schließlich Tradition. Also: Mit 244 Aufführungen und 19 250 Zuschauern insgesamt übertraf die Auslastung noch die der ohnehin schon guten Saison zuvor – im Haus selbst liefen zwar etwas weniger Vorstellungen, aber das machten Gastspiele wieder wett. Publikumsliebling war das Stück „Es klopft bei Wanja in der Nacht“. Aktuell freuen sich die Überzwerge über einen Zuschuss vom Ministerium für Bildung und Kultur in Höhe von 942 700 Euro. Das sind 80 000 mehr als im Vorjahr; das Plus fülle die Lücke, die durch Tariferhöhungen, Inflationsprämien und gestiegenen Mindestlohn entstanden sei, erläutert Geschäftsführer Christoph Dewes. Zuzüglich eigener Einnahmen klettert der Gesamtetat auf rund 1,1 Millionen. Damit möchten die Überzwerge nun eine „übermütige“ Spielzeit gestalten, gemäß dem Motto „Mut“: Mut, in einer von Krisen und Kriegen gefährdeten Welt für Werte und für sich selbst einzustehen.