„Es gab Ärger“ bei der „Lola“, unter anderem wegen Til-Schweiger-Film Berliner Filmpreis, von Saarbrücker erklärt

Saarbrücken · Am Freitagabend wird der Deutsche Filmpreis „Lola“ in Berlin vergeben. In Saarbrücken hat der Kameramann Klaus Peter Weber mit abgestimmt, denn er gehört der Deutschen Filmakademie an. Er erklärt, wie man dort hineinkommt – und welche Probleme die „Lola“ zuletzt hatte.

10.05.2023, 08:00 Uhr

Klaus Peter Weber im Vorführraum seines Saarbrücker Privatkinos. In den 1990ern hat er es gemeinsam mit seiner Frau Sigrid in ihrem Saarbrücker Haus gebaut – mit zwei 35-Millimeter-Projektoren aus dem seligen Saarbrücker Gloria-Palast, dem Passage-Kino und elf Sitzen aus dem Saarbrücker UT. Seit 2001 läuft es. Foto: Klaus Peter Weber

Von Tobias Kessler Redakteur Kultur

Wer wird nun die „Lola“ bekommen, den Deutschen Filmpreis als besten Spielfilm? Die vieldekorierte Kriegsproduktion „Im Westen nichts Neues“? Die Kino-Hits „Rheingold“ und „Sonne und Beton“, „Wann wird endlich wieder so, wie es nie war“, „Holy Spider“ – oder „Das Lehrerzimmer“, gerade in unseren Kinos? Klaus Peter Weber hat einen Favoriten: das besagte „Lehrerzimmer“. Ob der Film gewinnt, zeigt sich am Freitagabend, wenn in Berlin die „Lolas“ vergeben werden.