Saarbrücker Staatstheater : Busse macht gegen rechte Katastrophenszenarien mobil

Saarbrücken Von Adorno bis Schwenken: Am Ende der Theaterferien werden am Saarbrücker Staatstheater die Neuen begrüßt und programmatisch eingestimmt

Was für eine Küsschen-Gesellschaft. Am ersten Arbeitstag nach der Sommerpause begrüßen sich die Mitarbeiter des Saarländischen Staatstheaters (SST) im Großen Haus wie eine Groß-Familie. Sogar Kulturminister Ulrich Commerçon (SPD) wird von dem ein oder anderen mit umarmt. Verbal sowieso, denn Generalintendant Bodo Busse dankte seinem Dienstherren für das „starke Zeichen“, das dessen Anwesenheit bei der jährlichen Ensemblebegrüßung bedeutet. Da schlagen wohl zwei Herzen im ähnlichen Polit-Takt – gegen Ausgrenzung und Rechtspopulismus. So hob der Minister in seiner kurzen Rede auf die politische Vorbild-Funktion des Theaters ab, das sich zu einer verbindenden Brücke zu Frankreich entwickelt habe. Das SST stehe für „Weltoffenheit und Zusammenhalt“.